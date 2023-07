Pkw-Fahrer nach Unfall auf B 101 bei Siebenlehn verstorben

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagvormittag auf der B 101 zwischen Obergruna und Siebenlehn ereignet. Wie am Nachmittag bekannt wurde, erlag der beteiligte Pkw-Fahrer seinen Verletzungen. Seine Beifahrerin war schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Bundesstraße blieb südlich der Autobahn-Anschlussstelle Siebenlehn über...