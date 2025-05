Pkw prallt nachts auf B 173 in Freiberg gegen eine Verkehrsinsel

Der 45-jährige Fahrer wurde laut Polizei verletzt in ein Krankenhaus gebracht

Freiberg.

Gegen 1.15 Uhr in der Nacht zum Montag wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Unfall auf der Bundesstraße 173 gerufen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war ein 45-Jähriger mit einem Pkw Skoda stadteinwärts auf der Chemnitzer Straße unterwegs. Nahe des Waltersdorfer Weges geriet das Fahrzeug nach links auf eine Querungshilfe für Fußgänger und kollidierte mit dem Bordstein. Dadurch kam es zu einem Reifenschaden am Skoda. Bei dem Unfall habe der Fahrer leichte Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, heißt es im Polizeibericht. Der Pkw sei nicht mehr fahrbereit gewesen und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro. (fp)