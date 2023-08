Polizei ermittelt in Fall beschädigter Scheiben am Freiberger „Unicent“: Waren Kinder die Täter?

Unbekannte haben eine Scheibe eines Geschäfts im „Unicent“ in der Karl-Kegel-Straße vermutlich mit einem Stein beschädigt. Laut Polizei ereignete sich die Tat über das Wochenende. Der Sachschaden wurde auf einige hundert Euro geschätzt. Polizisten hatten am Sonntagabend am „Unicent“ rund 20 Kinder und Jugendliche festgestellt, die...