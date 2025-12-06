Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Feuerwehr musste am Freitagabend zum Freiberger Christmarkt ausrücken.
Die Feuerwehr musste am Freitagabend zum Freiberger Christmarkt ausrücken. Bild: Marcel Schlenkrich
Die 15 Meter hohe Coloradotanne stammt aus Dittmannsdorf.
Die 15 Meter hohe Coloradotanne stammt aus Dittmannsdorf. Bild: Marcel Schlenkrich
Es hatte am Stamm des Baumes gebrannt.
Es hatte am Stamm des Baumes gebrannt. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Polizei ermittelt nach Brand auf dem Freiberger Christmarkt
Von Marcel Schlenkrich
Ein Brand am Stamm der 34 Jahre alten Coloradotanne rief die Feuerwehr Freiberg auf den Plan. Schnelles Eingreifen verhinderte Schlimmeres.

Die Freiberger Feuerwehr musste am Freitagabend gegen 22.45 Uhr zum Christmarkt auf dem Obermarkt im Herzen der Silberstadt ausrücken. Am Stamm des Christbaumes hatte es gebrannt. Durch das schnelle Eingreifen von Mitarbeitern des Ordnungsdienstes konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Feuerwehr Freiberg kontrollierte den Stamm und die...
