Polizei ermittelt nach Brand auf dem Freiberger Christmarkt

Ein Brand am Stamm der 34 Jahre alten Coloradotanne rief die Feuerwehr Freiberg auf den Plan. Schnelles Eingreifen verhinderte Schlimmeres.

Die Freiberger Feuerwehr musste am Freitagabend gegen 22.45 Uhr zum Christmarkt auf dem Obermarkt im Herzen der Silberstadt ausrücken. Am Stamm des Christbaumes hatte es gebrannt. Durch das schnelle Eingreifen von Mitarbeitern des Ordnungsdienstes konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Feuerwehr Freiberg kontrollierte den Stamm und die...