Polizei ermittelt zu Schmierereien in Freiberg

An zwei Stellen sind in der Silberstadt linksmotivierte Schriftzüge entdeckt worden. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen durch linksmotivierte Schmierereien, die in Freiberg entdeckt worden sind. Der Mitteilung zufolge hatten Unbekannte in der vergangenen Woche auf einer Länge von etwa zwölf Metern fünf Schriftzüge an die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Bahnhof gesprüht. Der durch die...