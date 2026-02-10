Praxisübernahme in Freiberg: Per App mit dem Hausarzt in Kontakt

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dr. Michaela Heinke hat die Hausarztpraxis in der Bahnhofstraße 4 in Freiberg übernommen. Sie betreibt damit vier Standorte; fünf Ärzte sind bei ihr angestellt.
Dr. Michaela Heinke hat die Hausarztpraxis in der Bahnhofstraße 4 in Freiberg übernommen. Sie betreibt damit vier Standorte; fünf Ärzte sind bei ihr angestellt. Bild: Eckardt Mildner
Der designierte Oberbürgermeister Philipp Preißler hat Dr. Michaela Heinke am Montag zur Übernahme der Hausarztpraxis in der Bahnhofstraße 4 in Freiberg gratuliert.
Der designierte Oberbürgermeister Philipp Preißler hat Dr. Michaela Heinke am Montag zur Übernahme der Hausarztpraxis in der Bahnhofstraße 4 in Freiberg gratuliert. Bild: Eckardt Mildner
Die Freiberger Praxis von Dr. Michaela Heinke verfügt über einen modernen Laborbereich.
Die Freiberger Praxis von Dr. Michaela Heinke verfügt über einen modernen Laborbereich. Bild: Eckardt Mildner
Markus Seyrich kümmert sich im Verbund der Arztpraxen in Freiberg, Großschirma, Marbach und Meißen um die Finanzen.
Markus Seyrich kümmert sich im Verbund der Arztpraxen in Freiberg, Großschirma, Marbach und Meißen um die Finanzen. Bild: Eckardt Mildner
Dr. Michaela Heinke favorisiert die Kommunikation per App für Terminabsprachen und Ähnliches.
Dr. Michaela Heinke favorisiert die Kommunikation per App für Terminabsprachen und Ähnliches. Bild: Eckardt Mildner
Dr. Michaela Heinke hat die Hausarztpraxis in der Bahnhofstraße 4 in Freiberg übernommen. Sie betreibt damit vier Standorte; fünf Ärzte sind bei ihr angestellt.
Dr. Michaela Heinke hat die Hausarztpraxis in der Bahnhofstraße 4 in Freiberg übernommen. Sie betreibt damit vier Standorte; fünf Ärzte sind bei ihr angestellt. Bild: Eckardt Mildner
Der designierte Oberbürgermeister Philipp Preißler hat Dr. Michaela Heinke am Montag zur Übernahme der Hausarztpraxis in der Bahnhofstraße 4 in Freiberg gratuliert.
Der designierte Oberbürgermeister Philipp Preißler hat Dr. Michaela Heinke am Montag zur Übernahme der Hausarztpraxis in der Bahnhofstraße 4 in Freiberg gratuliert. Bild: Eckardt Mildner
Die Freiberger Praxis von Dr. Michaela Heinke verfügt über einen modernen Laborbereich.
Die Freiberger Praxis von Dr. Michaela Heinke verfügt über einen modernen Laborbereich. Bild: Eckardt Mildner
Markus Seyrich kümmert sich im Verbund der Arztpraxen in Freiberg, Großschirma, Marbach und Meißen um die Finanzen.
Markus Seyrich kümmert sich im Verbund der Arztpraxen in Freiberg, Großschirma, Marbach und Meißen um die Finanzen. Bild: Eckardt Mildner
Dr. Michaela Heinke favorisiert die Kommunikation per App für Terminabsprachen und Ähnliches.
Dr. Michaela Heinke favorisiert die Kommunikation per App für Terminabsprachen und Ähnliches. Bild: Eckardt Mildner
Update
Freiberg
Praxisübernahme in Freiberg: Per App mit dem Hausarzt in Kontakt
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Übernahme einer Praxis an der Bahnhofstraße erweitert Dr. Michaela Heinke ihr Netzwerk auf vier Standorte. Sie setzt auf Digitalisierung - aber die Infrastruktur in Freiberg hinkt hinterher.

Als designierter Oberbürgermeister von Freiberg hat Philipp Preißler am Montag Dr. Michaela Heinke zur Übernahme der Hausarztpraxis in der Bahnhofstraße 4 gratuliert. Die Medizinerin betreibt mit fünf angestellten Ärzten jetzt vier Hausarztpraxen: In Freiberg, in Großschirma, in Meißen und in Marbach (Striegistal). Den Verbund und eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 10.02.2026 | 09:50 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
4 min.
Diagnose Brustkrebs: Wie eine Patientin und das Zwickauer Klinikum die Lebenskrise gemeistert haben
Heike Albert im Gespräch mit Oberärztin Dr. Astrid Schlosser.
Heike Albert (59) wollte sich vom Krebs nicht unterkriegen lassen, aber ihr Körper und das Implantat wurden keine Freunde. Am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum fand sie Antworten.
Uta Pasler
05.02.2026
4 min.
Sie will dem Patientenansturm begegnen: Anna Prkno, die neue Hausärztin von Brand-Erbisdorf
Anna Prkno wird ihre Praxis am 2. März in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 28 in Brand-Erbisdorf öffnen.
Seit Wochen steht das Telefon nicht mehr still: Patienten wollen einen Termin bei Anna Prkno in Brand-Erbisdorf. Wer ist die Frau? Wer bekommt einen Termin? Und wann sind Sprechzeiten?
Cornelia Schönberg
21:02 Uhr
2 min.
Leipzig siegt trotz Roter Karte beim HSV Hamburg
Moritz Preuss und der SC DHfK Leipzig spielten in Hamburg. (Archivbild)
Trotz Roter Karte dreht der SC DHfK Leipzig in Hamburg auf. Ungeachtet des zweiten Saisonsiegs bleiben die Sachsen aber vorerst Tabellen-Letzter.
21:00 Uhr
4 min.
Nach Gold-Sensation: Skisprung-Team knapp an Bronze vorbei
Das deutsche Skisprung-Team war nach Platz vier enttäuscht.
Der zweite Coup gelingt dem deutschen Skisprung-Team nicht. Nach Olympia-Gold für Philipp Raimund reicht es nur für Platz vier. Slowenien dominiert.
Tobias Brinkmann und Thomas Eßer, dpa
30.01.2026
3 min.
Kinderärztin will Praxis in Reinsberg bei Freiberg übernehmen
Dr. Susan Ralle will künftig in Reinsberg als Kinderärztin arbeiten.
Diese Nachricht dürfte viele Eltern freuen: Dr. Susan Ralle möchte ab März Patienten in den Räumen am Rathaus Reinsberg betreuen. Wie sehen die Pläne konkret aus?
Steffen Jankowski
09.02.2026
2 min.
Oberwiesenthal: „Aus 9,4 machen wir 10,8 Millionen Euro“
Oberwiesenthal legt die Millionen aus den Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn an.
Das Geld aus dem Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn soll für wichtige Infrastrukturprojekte im Kurort am Fichtelberg genutzt werden. Zunächst wird der größte Teil aber anderweitig für die Touristenhochburg arbeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel