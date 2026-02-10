Praxisübernahme in Freiberg: Per App mit dem Hausarzt in Kontakt

Freiberg
Mit der Übernahme einer Praxis an der Bahnhofstraße erweitert Dr. Michaela Heinke ihr Netzwerk auf vier Standorte. Sie setzt auf Digitalisierung - aber die Infrastruktur in Freiberg hinkt hinterher.
Als designierter Oberbürgermeister von Freiberg hat Philipp Preißler am Montag Dr. Michaela Heinke zur Übernahme der Hausarztpraxis in der Bahnhofstraße 4 gratuliert. Die Medizinerin betreibt mit fünf angestellten Ärzten jetzt vier Hausarztpraxen: In Freiberg, in Großschirma, in Meißen und in Marbach (Striegistal). Den Verbund und eine...
Erschienen am: 10.02.2026 | 09:50 Uhr