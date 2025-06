Pro und Kontra zum 24/7-Laden in Langenau: Riesen-Chance oder Abo-Falle?

In Langenau könnte ein Dorfladen entstehen, in dem man auch abends und nachts einkaufen kann. Voraussetzung: Das Dorf muss es wollen und Einkaufs-Abos abschließen. Was spricht dafür, was dagegen?

Ein Rund-um-die-Uhr-Shop in Langenau wäre ein Alleinstellungsmerkmal in der Region und könnte für jeden zur Anlaufstelle werden, egal zu welcher Uhrzeit. Ein Stück Freiheit im straff getakteten Alltag, findet Cornelia Schönberg. Ein Rund-um-die-Uhr-Shop in Langenau wäre ein Alleinstellungsmerkmal in der Region und könnte für jeden zur Anlaufstelle werden, egal zu welcher Uhrzeit. Ein Stück Freiheit im straff getakteten Alltag, findet Cornelia Schönberg.