Muriel Baumeister, Martin Brambach, Christine Sommer, Susanne Fröhlich, Martina Gedeck, Ralf Günther, Claudia Wenzel. Bild: Collage: Josch/Cle., Zoest, Gaby
Muriel Baumeister, Martin Brambach, Christine Sommer, Susanne Fröhlich, Martina Gedeck, Ralf Günther, Claudia Wenzel. Bild: Collage: Josch/Cle., Zoest, Gaby
Freiberg
Promis lesen im Herbst in Mittelsachsen: Vom Tatort-Kommissar bis zur Buchpreis-Gewinnerin
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stars kommen nach Mittelsachsen. Das Festival „Lesezeichen“ verwandelt die Region von Leisnig über Freiberg bis Neuhausen im Herbst 2025 in eine literarische Bühne. Die wichtigen Termine im Überblick.

Stars lesen in Mittelsachsen: Martina Gedeck, Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann, Martin Brambach und Christine Sommer, Susanne Fröhlich, Nora Bossong, Maria Nikolai und Stephanie Schuster geben dem Festival „Lesezeichen“ Gesicht und Glanz. Vom 31. Oktober bis 9. November 2025 verwandeln 31 Termine von Leisnig bis Hainichen, von Freiberg...
