Im Oktober 2024 wählte ein junger Vater den Notruf der Polizei (Symbolbild). Er meldete, dass mehrere Personen in die Gartenlaube seiner Nachbarin eingebrochen seien und Werkzeuge entwendet hätten. Laut Anklage war dies frei erfunden.
Am Amtsgericht Freiberg wurde ein Fall von Notruf-Missbrauch verhandelt.
Ein bizarrer Notruf beschäftigt das Amtsgericht Freiberg. Besondere Umstände sollen zum Anruf geführt haben.
Am Amtsgericht Freiberg wurde ein Fall von Notruf-Missbrauch verhandelt.
Ein bizarrer Notruf beschäftigt das Amtsgericht Freiberg. Besondere Umstände sollen zum Anruf geführt haben.
Freiberg
Prozess in Freiberg: Warum hatte ein junger Vater den Notruf gewählt?
Von Mathias Herrmann
Ein bizarrer Notruf beschäftigt das Amtsgericht Freiberg. Ein Mann hatte einen Einbruch erfunden und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Doch hinter der Tat steckt offenbar eine Ausnahmesituation.

Regungslos sitzt der Angeklagte neben seinem Verteidiger. Die Hände hat der Endzwanziger vor dem Kinn gefaltet, das Gesicht darauf gestützt. Der junge Mann wirkt angespannt. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer: Missbrauch von Notrufen und falsche Verdächtigung.
