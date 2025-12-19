Prozess in Freiberg: Warum hatte ein junger Vater den Notruf gewählt?

Freiberg
Ein bizarrer Notruf beschäftigt das Amtsgericht Freiberg. Ein Mann hatte einen Einbruch erfunden und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Doch hinter der Tat steckt offenbar eine Ausnahmesituation.
Regungslos sitzt der Angeklagte neben seinem Verteidiger. Die Hände hat der Endzwanziger vor dem Kinn gefaltet, das Gesicht darauf gestützt. Der junge Mann wirkt angespannt. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer: Missbrauch von Notrufen und falsche Verdächtigung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.