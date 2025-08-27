Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Rathaus: Mirko Schubert, Ulrich Pietschmann und Stadtchef Stefan Wanke (v. l.).
Im Rathaus: Mirko Schubert, Ulrich Pietschmann und Stadtchef Stefan Wanke (v. l.).
Freiberg
Rathaus und Bergfest: Sayda vereint Tradition und Moderne
Von Karlheinz Schlegel
Ein neues Kapitel beginnt für das Rathaus von Sayda, das sich nach umfangreicher Sanierung der Öffentlichkeit präsentiert; und das passend zum Bergfest.

Am Donnerstag, Punkt 18 Uhr, ist es endlich so weit. Das frisch sanierte Rathaus von Sayda wird bei einem „Tag der offenen Tür“ der Bevölkerung erstmals präsentiert; und zwar passend flankiert von der Eröffnung des Bergfestes.
