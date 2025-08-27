Rathaus und Bergfest: Sayda vereint Tradition und Moderne

Freiberg
Ein neues Kapitel beginnt für das Rathaus von Sayda, das sich nach umfangreicher Sanierung der Öffentlichkeit präsentiert; und das passend zum Bergfest.
Am Donnerstag, Punkt 18 Uhr, ist es endlich so weit. Das frisch sanierte Rathaus von Sayda wird bei einem „Tag der offenen Tür“ der Bevölkerung erstmals präsentiert; und zwar passend flankiert von der Eröffnung des Bergfestes.
