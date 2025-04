Raus aus dem Sparkassen-Provisorium - das Rathaus Sayda funktioniert wieder

Nach langer Sanierungszeit sind nun alle Ämter wieder im Rathaus zu erreichen. Bürgermeister Stefan Wanke sucht noch nach einem würdigen Tresen.

In Filmen sehen Neueröffnungen immer so toll aus: Hell leuchtet der frische Putz, der Bürgermeister zerschneidet ein Band, und wenn er die Tür öffnet, blitzt und glänzt alles vor Neuheit. Die Realität in Sayda sieht anders aus: Da ist Bürgermeister Stefan Wanke heilfroh, dass der Serverumzug keine Überraschungsprobleme mit sich brachte,...