Rede auf Ball in Russland: Stadträte in Freiberg kritisieren Oberbürgermeister

Ein Privatbesuch löst eine große Debatte aus: Der Freiberger Oberürgermeister Sven Krüger spricht auf einem Ball in St. Petersburg. Sollte er das? So sehen es Kommunalpolitiker

Die Reise und Rede des Freiberger Oberbürgermeisters auf einem Ball in St. Petersburg stoßen in der Freiberger Politik auf Kritik. So hat der CDU-Fraktions- und Stadtverbandschef Steve Ittershagen nach eigenen Worten vom Russland-Aufenthalt des OB nichts gewusst. Ittershagen, einer der repräsentativen Stellvertreter des Oberbürgermeisters,...