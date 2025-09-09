Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Oberarzt Marian Fenik sprach in seinem Vortrag über sogenannte Hernien.
Oberarzt Marian Fenik sprach in seinem Vortrag über sogenannte Hernien. Bild: Kreiskrankenhaus Freiberg
Freiberg
Reges Interesse an Sonntagsvorlesung am Freiberger Krankenhaus
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bauchwand- und Leistenbrüche, ihre Diagnose und Behandlung standen diesmal im Mittelpunkt.

Auf reges Interesse ist die jüngste Sonntagsvorlesung im Kreiskrankenhaus Freiberg gestoßen. Rund 50 Gäste verfolgten nach Angaben der Klinik den Vortrag von Oberarzt Marian Fenik und konnten anschließend ihre Fragen loswerden. Im Mittelpunkt der Vorlesung standen diesmal Hernien – kleine Beulen im Bauchbereich, bei denen es sich um einen...
