Reibung, Sammlung, Kraft – Das 4. Sinfoniekonzert der Mittelsächsischen Philharmonie in der Freiberger Nikolaikirche

Freiberg
Ein Abend, der Gewissheiten infrage stellte und Energie bündelte. Mut zur Reibung, Momente der Sammlung und überwältigende Kraft verliehen dem vierten Sinfoniekonzert seine eindrucksvolle Wirkung.
Mit Michael Daughertys "Strut" begann das vierte Sinfoniekonzert der Saison in der Freiberger Nikolaikirche. „To strut“ bedeutet: stolzieren oder selbstbewusst schreiten. Gemeint sind Souveränität und eine Präsenz, die keiner Rechtfertigung bedarf. Treffender ließe sich der Auftritt der Mittelsächsischen Philharmonie unter der Leitung...
