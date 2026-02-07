MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Reibung, Sammlung, Kraft – Das 4. Sinfoniekonzert der Mittelsächsischen Philharmonie in der Freiberger Nikolaikirche

Charlotte Thiele spielte als Gastviolinistin einen mitreißenden Solopart in der Freiberger Nikolaikirche.
Charlotte Thiele spielte als Gastviolinistin einen mitreißenden Solopart in der Freiberger Nikolaikirche. Bild: Elke Hussel
"Strut", der Türöffner des Abends, war in reiner Streicherbesetzung zu erleben.
"Strut", der Türöffner des Abends, war in reiner Streicherbesetzung zu erleben. Bild: Elke Hussel
Dankbares Publikum und nahezu ausverkauftes Haus: Das vierte Sinfoniekonzert der Mittelsächsischen Philharmonie fand großen Zuspruch in der Freiberger Nikolaikirche.
Dankbares Publikum und nahezu ausverkauftes Haus: Das vierte Sinfoniekonzert der Mittelsächsischen Philharmonie fand großen Zuspruch in der Freiberger Nikolaikirche. Bild: Elke Hussel
Charlotte Thiele spielte als Gastviolinistin einen mitreißenden Solopart in der Freiberger Nikolaikirche.
Charlotte Thiele spielte als Gastviolinistin einen mitreißenden Solopart in der Freiberger Nikolaikirche. Bild: Elke Hussel
"Strut", der Türöffner des Abends, war in reiner Streicherbesetzung zu erleben.
"Strut", der Türöffner des Abends, war in reiner Streicherbesetzung zu erleben. Bild: Elke Hussel
Dankbares Publikum und nahezu ausverkauftes Haus: Das vierte Sinfoniekonzert der Mittelsächsischen Philharmonie fand großen Zuspruch in der Freiberger Nikolaikirche.
Dankbares Publikum und nahezu ausverkauftes Haus: Das vierte Sinfoniekonzert der Mittelsächsischen Philharmonie fand großen Zuspruch in der Freiberger Nikolaikirche. Bild: Elke Hussel
Freiberg
Reibung, Sammlung, Kraft – Das 4. Sinfoniekonzert der Mittelsächsischen Philharmonie in der Freiberger Nikolaikirche
Von Elke Hussel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Abend, der Gewissheiten infrage stellte und Energie bündelte. Mut zur Reibung, Momente der Sammlung und überwältigende Kraft verliehen dem vierten Sinfoniekonzert seine eindrucksvolle Wirkung.

Mit Michael Daughertys "Strut" begann das vierte Sinfoniekonzert der Saison in der Freiberger Nikolaikirche. „To strut“ bedeutet: stolzieren oder selbstbewusst schreiten. Gemeint sind Souveränität und eine Präsenz, die keiner Rechtfertigung bedarf. Treffender ließe sich der Auftritt der Mittelsächsischen Philharmonie unter der Leitung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
3 min.
Ein Weihnachtskonzert in Freiberg, das unter die Haut geht
Dominik Wagner machte aus Dvořáks Celloconcert in Freiberg ein Stück für den Kontrabass.
Musik jenseits der Routine: Die Mittelsächsische Philharmonie gab in Freiberg ein Adventskonzert mit frischem Blick auf Antonín Dvořák und Hans Rott.
Elke Hussel
17:39 Uhr
4 min.
Die Stimmen nach dem Remis des FC Erzgebirge Aue: „Da braucht es die nötige Galligkeit“
Im ersten Spiel als neuer Cheftrainer hat Christoph Dabrowski eine Leistungssteigerung der Veilchen gesehen.
Der FC Erzgebirge wartet im neuen Jahr noch immer auf den ersten Sieg. Im Vergleich zu den Vorwochen aber gab es eine Leistungssteigerung. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
17.12.2025
2 min.
Zwei selten gespielte Werke erklingen in der Freiberger Nikolaikirche
Am Donnerstag, 19.30 Uhr wird das 3. Sinfoniekonzert der Mittelsächsischen Philharmonie Ungewöhnliches bieten. Was erwartet die Zuhörer?
Freie Presse
06.02.2026
3 min.
Insolventer Wirt aus dem Vogtland vor Gericht: Er zahlte seinen Angestellten keinen Lohn
Keinen Braten gibt es mehr in dem Lokal. Der Wirt stand wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht (Symbolfoto).
Ein Gastwirt aus dem Vogtland ist in dieser Woche vor dem Amtsgericht Chemnitz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Schuldig gesprochen wurde er der Insolvenzverschleppung.
Cornelia Henze
17:36 Uhr
3 min.
BVB verkürzt durch späten Sieg Rückstand auf FC Bayern
Julian Brandt (r) jubelt mit Julian Ryerson über seinen Treffer.
Mit einem späten Tor hat Borussia Dortmund einen Auswärtssieg gefeiert und den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern verkürzt. Das Bundesliga-Debüt von Werder-Trainer Daniel Thioune misslingt.
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel