Reisevortrag in Freiberg: Mit der Transsibirischen Eisenbahn bis nach Peking

Freiberg
Ein Freiberger berichtet in einem Bildervortrag von seiner Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn bis nach Peking.
Am 27. Januar lädt die Stadtwirtschaft in der Burgstraße 18 zu einem Reisevortrag ein. Um 20 Uhr berichtet der Freiberger Christian Mädler von seiner Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Peking. Gemeinsam mit seiner Schwester reiste er über Polen, Litauen, Lettland, Estland, Russland und die Mongolei. Nach 13 Tagen und 15 Stunden...
