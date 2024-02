Rettungshubschrauber im Einsatz: B 101 bei Freiberg nach Unfall vier Stunden gesperrt

Am Gewerbegebiet Häuersteig ist ein Fußgänger angefahren worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus.

Die B 101 ist am Mittwochmorgen am Freiberger Gewerbegebiet Häuersteig nach einem schweren Verkehrsunfall für vier Stunden voll gesperrt gewesen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz meldet, war ein 39-jähriger am Steuer eines BMW von Freiberg in Richtung Brand-Erbisdorf unterwegs gewesen. Im Bereich der Fußgängerampel an der Grenzstraße habe...