Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einem schweren Unfall am Samstagabend nahe Clausnitz war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
Nach einem schweren Unfall am Samstagabend nahe Clausnitz war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Bild: Symbolfoto Peter Kneffel/dpa
Nach einem schweren Unfall am Samstagabend nahe Clausnitz war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
Nach einem schweren Unfall am Samstagabend nahe Clausnitz war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Bild: Symbolfoto Peter Kneffel/dpa
Freiberg
Rettungshubschrauber in Clausnitz im Einsatz: Motorradfahrer schwer verletzt
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Samstagabend auf der Hauptstraße. Was war passiert?

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagabend im Rechenberg-Bienenmühler Ortsteil Clausnitz ist ein 27 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte, war gegen 18.30 Uhr der 38-jährige Fahrer eines VW auf der Hauptstraße in Richtung Clausnitz unterwegs. Als der VW-Fahrer nach links...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
05.08.2025
1 min.
Zwei 16-jährige Mopedfahrer bei Unfällen in Clausnitz und Großhartmannsdorf schwer verletzt
Die Polizei musste zu schweren Unfällen in Clausnitz und Großhartmannsdorf ausrücken.
Die beiden Jugendlichen waren mit Simson-Mopeds unterwegs. Ein 16-Jähriger musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Freie Presse
11:07 Uhr
2 min.
Klingenthaler Herbstkammlauf startet am Sonntag zum 36. Mal
Am Sonntag startet der diesjährige Herbstkammlauf.
Ausgangspunkt und Ziel ist das Waldhotel Vogtland. Am Samstag sind aber erst mal die Wintersportler beim Sachsenpokal gefordert.
Florian Müller
13.08.2025
1 min.
Rettungshubschrauber in Sayda im Einsatz: Motorradbesatzung schwer verletzt
Ein Rettungshubschrauber war am Dienstagabend in Sayda im Einsatz.
Nach der Kollision mit einem Kleinbus wurden der Motorradfahrer (44) und seine Sozia (19) in eine Böschung geschleudert.
FP
11:00 Uhr
1 min.
Tierisches Abenteuerstück im Chemnitzer Fritz-Theater
Nach der Uraufführung kommt die Inszenierung nun erneut auf die Bühne. Sie soll etwas für die ganze Familie sein.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel