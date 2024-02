Rettungshubschrauber in Freiberg im Einsatz: Auto erfasst 70-jährige Fußgängerin

Laut Polizei war die 48-jährige Autofahrerin aus noch unklarer Ursache von der Straße abgekommen. Der Pkw erfasste die Seniorin, die auf dem Gehweg lief.

Freiberg.

Eine 70-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Olbernhauer Straße (B101) in Freiberg schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, teilte die Polizei mit. Eine 48-jährige Mitsubishi-Fahrerin war gegen 14.15 Uhr auf der Olbernhauer Straße stadteinwärts gefahren und war aus noch ungeklärter Ursache nach links auf den Gehweg geraten, wo der Pkw die Passantin erfasste. Danach prallte das Auto gegen eine Hauswand. Die Autofahrerin wurde laut Polizei ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die B101 war zeitweise halbseitig gesperrt. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache. Die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt. (smc)