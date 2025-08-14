Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Rettungswagen im Einsatz: Drei Schwerverletzte nach Unfällen auf Bundesstraßen nahe Großhartmannsdorf und Hetzdorf

Der Rettungswagen war nach Unfällen auf der B 101 sowie auf der B 173 im Einsatz. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Der Rettungswagen war nach Unfällen auf der B 101 sowie auf der B 173 im Einsatz. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Freiberg
Rettungswagen im Einsatz: Drei Schwerverletzte nach Unfällen auf Bundesstraßen nahe Großhartmannsdorf und Hetzdorf
Von FP
Auf der B 101 stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen, auf der B 173 stürzte ein Motorradfahrer.

Bei zwei Unfällen auf den Bundesstraßen 101 und 173 sind drei Menschen schwer verletzt worden. So kam es am Mittwoch gegen 12.20 Uhr zur Kollision zweier Fahrzeuge auf der B 101 zwischen Brand-Erbisdorf und Großhartmannsdorf. Laut Polizei war eine 69-jährige Dacia-Fahrerin in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß der Pkw...
