Rettungswagen im Einsatz: Drei Schwerverletzte nach Unfällen auf Bundesstraßen nahe Großhartmannsdorf und Hetzdorf

Auf der B 101 stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen, auf der B 173 stürzte ein Motorradfahrer.

Bei zwei Unfällen auf den Bundesstraßen 101 und 173 sind drei Menschen schwer verletzt worden. So kam es am Mittwoch gegen 12.20 Uhr zur Kollision zweier Fahrzeuge auf der B 101 zwischen Brand-Erbisdorf und Großhartmannsdorf. Laut Polizei war eine 69-jährige Dacia-Fahrerin in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß der Pkw...