Rewe: Was ist dran an Gerüchten um Baupläne in Brand-Erbisdorf?

In Brand-Erbisdorf halten sich hartnäckig Gerüchte, dass der Rewe-Markt im Stadtzentrum schließe und alle Mitarbeiter entlassen seien. Der Handelsriese aber widerspricht. "Der Markt bleibt wie gewohnt geöffnet. Rewe ist am Standort in Brand-Erbisdorf als Mieter ansässig. Unser Ziel ist es, durch bauliche Maßnahmen und eine direkte Anbindung an die...