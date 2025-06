Rhythmen, Action, Mittsommer: Die schönsten Bilder vom Erzbeats-Festival in Lichtenberg

Zum dritten Mal stieg das DJ-Event in Lichtenberg und wieder waren unzählige Gäste begeistert.

Besser kann ein Musik-Festival kaum laufen: Angenehme Temperaturen, tolle DJs, ein begeistertes Publikum, und das alles in der Mittsommernacht. Das Erzbeats-Event auf dem Homag-Gelände oberhalb des erzgebirgischen Lichtenberg lockte rund 1000 tanzbereite Menschen aller Altersgruppen an, die bis tief in die Nacht ihre Musik und das Leben feierten....