Roboter-Räder und Radweg in Freiberg: Das ist der aktuelle Stand

Er werde sich persönlich bei Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) dafür einsetzen, dass an der Staatsstraße 190 zwischen Freiberg und Hilbersdorf ein Radweg gebaut wird. Das hat Gerhard Liebscher als Landtagsabgeordneter der Grünen am Freitag bei einem Vororttermin per Fahrrad erklärt. Das Treffen nach der Sommerpause stehe schon...