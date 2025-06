Rock’n’Roll, Hochglanz und Motorengebrüll: Was Besucher beim US-Car-Treffen in Freiberg alles erwartet

Seit Freitag läuft das 8. Freiberger US-Car-Treffen in Freiberg. Fans aus ganz Europa sind mit ihren hochpolierten Fahrzeuge eingetroffen. Was ist dort am Samstag los?

Das 8. US-Car-Treffen im Freiberger Ortsteil Zug nimmt langsam Fahrt auf. Seit Freitag sind hunderte US-Car-Fans mit ihren hochpolierten Fahrzeugen angereist und haben sich auf dem Gelände am Alten Volksgut im Ortsteil Zug ein Plätzchen fürs Wochenende gesucht. Seitdem wird getüftelt und gefachsimpelt. Die ersten 100 Fahrzeugbesitzer bekamen...