Rock’n’Roll, Hochglanz und sogar ein Heiratsantrag: Die schönsten Bilder vom US-Car-Treffen in Freiberg

Das 8. Freiberger US-Car-Treffen ist dieses Wochenende ein echter Besuchermagnet in Freiberg. Fans aus ganz Europa sind mit ihren hochpolierten Fahrzeugen bei einem der größten Treffen Deutschlands. Was ist dort am Samstag noch so los?

Das 8. US-Car-Treffen im Freiberger Ortsteil Zug ist in vollem Gange und Cheforganisator Marco Ritter sehr zu frieden mit der Resonanz. Er schätzte am frühen Samstagabend, dass dieses Jahr noch mehr Besucher da sind als vergangenes Jahr. 2024 waren es rund 7000 Gäste. Seit Freitag sind hunderte US-Car-Fans mit ihren hochpolierten Fahrzeugen...