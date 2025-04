An der B 101 nahe des Freiberger Brauhauses lagern riesige Rotorblätter. Wann und wohin rollen die Schwerlasttransporte?

Zig Autofahrer haben es am Donnerstag gesehen: Am Ortseingang von Freiberg in Höhe des Brauhauses wurden am Morgen Rotorblätter für Windkraftanlagen abgeladen.