Rummelplatz und große Bühne: Der Aufbau für das Bergstadtfest in Freiberg hat begonnen

Von Donnerstag an gibt es vier Tage lang Bergstadtfest in Freiberg. Das größte Volksfest in Mittelsachsen wird derzeit aufgebaut.

Abgesperrt war die Eherne Schlange in Freiberg schon seit dem Wochenende. Nun rollen die ersten Fahrgeschäfte an. Sie bauen Riesenrad, Losbude oder Autoscooter auf für das 38. Bergstadtfest, welches vom 26. bis 29. Juni stattfindet. Mit dabei ist auch der beliebte „Heartbreaker", mit dem es äußerst flott in die Höhe geht. Gestern noch war...