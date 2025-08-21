Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei in Freiberg ermittelt zu drei Einbrüchen im Stadtgebiet.
Die Polizei in Freiberg ermittelt zu drei Einbrüchen im Stadtgebiet.
Freiberg
Rund 8000 Euro Schaden: Einbrüche in Wohnungen in Freiberg
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unter anderem wurde eine Münzsammlung gestohlen. Bei einem zweiten Einbruch wurde eine Heißluftfritteuse gestohlen.

Freiberg.

Seit Mittwoch ermittelt die Freiberger Polizei in drei Fällen von Einbruchsdiebstahl in den Stadtteilen Wasserberg und Bahnhofsvorstadt. In der Humboldtstraße waren Unbekannte ersten Erkenntnissen zufolge am Mittwoch zwischen 6.15 Uhr und 15.10 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen und stahlen eine Heißluftfritteuse im Wert von rund 100 Euro.

Der zweite Fall kann sich derweil in den Tagen zuvor abgespielt haben. Dabei verschafften sich Einbrecher Zutritt in eine Wohnung an der Bahnhofstraße. Die bislang unbekannten Täter suchten in den Räumen nach Brauchbarem und stahlen unter anderem eine vierstellige Summe Bargeld, zwei Smartphones, Schmuck und eine Münzsammlung. Der Wiederbeschaffungswert beläuft sich auf mindestens 7500 Euro.

Auch Bauschaum ist Diebesgut

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh verschwanden aus einer leerstehenden Wohneinheit an der Mendelejewstraße Baumaterialien, die dort wegen Baumaßnahmen gelagert waren. Nach ersten Erkenntnissen wurden sieben Flaschen Bauschaum und ein Bluetooth-Musiklautsprecher gestohlen. Der Stehlwert: insgesamt rund 140 Euro. Konkrete Angaben zu den bei den Einbrüchen entstandenen Sachschäden lagen am Donnerstag noch nicht vor. Ob Zusammenhänge zwischen den Taten bestehen, wird im Zuge der Ermittlungen geprüft, hieß es in der Mitteilung der Chemnitzer Polizeidirektion. (kru)

