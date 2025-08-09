Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kurze Snackpause: Joyce Hübner ist Extrem-Marathonläuferin und läuft am Sonntag durch Freiberg.
Kurze Snackpause: Joyce Hübner ist Extrem-Marathonläuferin und läuft am Sonntag durch Freiberg. Bild: Team Joyce Hübner
Kurze Snackpause: Joyce Hübner ist Extrem-Marathonläuferin und läuft am Sonntag durch Freiberg.
Kurze Snackpause: Joyce Hübner ist Extrem-Marathonläuferin und läuft am Sonntag durch Freiberg. Bild: Team Joyce Hübner
Freiberg
Sachsen in fünf Worten: Extremläuferin Joyce Hübner über Land und Leute
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freiberg. 2059 Städte will die Extremläuferin durchlaufen. Jede Stadt will auf sich aufmerksam machen. Was war ihr kuriosestes Geschenk? Wie findet sie Sachsen? Und: Wird sie Freiberger Eierschecke essen?

Freie Presse: Sie wollen mehr als 2000 Städte besuchen und werden vielerorts freudig begrüßt. Welche ausgefallenen Gastgeschenke haben Sie bereits bekommen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:47 Uhr
3 min.
Abi-Aktion wird zum 9.000-Euro-Streich
Die Abschlussklasse hatte in der Nacht zum 10. Juli Wände und Fassaden der Schule mit Kreidespray besprüht.
Geplant war ein harmloser Abistreich mit abwaschbarer Kreide. Übrig blieb: störrische Farbe, drei Tage Malerarbeit und eine Rechnung, die alles andere als witzig ist.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
06:53 Uhr
8 min.
Was Schwarz-Rot von der Ampel unterscheidet – oder was nicht
Die beiden verstehen sich - doch sonst läuft es noch nicht rund für die Koalition. (Archivbild)
Nach nicht einmal 100 Tagen brauchen viele in Union und SPD schon eine Pause voneinander. Das Kanzleramt verweist auf eine positive Bilanz. Rauft die Koalition sich nach der Sommerpause zusammen?
Theresa Münch und Jörg Blank, dpa
16:30 Uhr
2 min.
Extremläuferin Joyce Hübner hat Freiberg erreicht - für eine Begleiterin ein ganz besonderer Tag
Die bekannte Läuferin war am Sonntag von Leuben nach Grillenburg unterwegs. Rund 30 Fans haben sie begleitet - für Jolina Schurat eine Premiere.
Steffen Jankowski
19:00 Uhr
4 min.
Deutschlands krasseste Marathonläuferin läuft durch Freiberg - und der OB läuft mit
Extremsportlerin Joyce Hübner lief am Sonntag auf ihrer 64. Etappe durch den Rabensteiner Wald. Nun kommt sie nach Freiberg.
Joyce Hübner (37) will in 495 Marathonläufen alle deutschen Städte besuchen. Flöha und Hainichen kennt sie schon. Am Sonntag liegt Freiberg auf ihrer Strecke. Der amtierende OB ist vorbereitet.
Cornelia Schönberg
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
Mehr Artikel