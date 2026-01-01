Sächsische Blechbläserweihnacht begeistert in Freiberg mit Filmmusik und Klassik

Freiberg
Die Magie der Weihnachtszeit erwachte in der Jakobikirche, als das Sächsische Blechbläser Consort mit einem Mix aus Filmmusik und traditionellen Weisen das Publikum verzauberte.
Sieben Konzerte umfasste die Gastspielreise des Sächsischen Blechbläser Consorts (SBC) in den letzten Tagen. Es war die bereits 17. Sächsische Blechbläserweihnacht, die auch wieder nach Freiberg in die Jakobikirche einkehrte.
