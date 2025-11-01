Satire zum Wochenende: Für mehr Halloween im Alltag!

Hier steht, was wirklich wichtig ist: Große Mühen und Investitionen werden schnell übersehen. Den größten Eindruck hinterlässt alles, was die Emotionen hochschlagen lässt.

Nicht jeder Mittelsachse ist von Halloween begeistert: Gab’s früher nicht, kommt ausgerechnet von den Amis, und die allgegenwärtige Plastedeko aus Totenschädeln, finsteren Kürbisgesichtern und schlecht imitierten Spinnweben kann bei Ästheten zu empfindlichen Sehstörungen führen. Doch genau das ist ja auch das Schöne an diesem Fest: Es... Nicht jeder Mittelsachse ist von Halloween begeistert: Gab’s früher nicht, kommt ausgerechnet von den Amis, und die allgegenwärtige Plastedeko aus Totenschädeln, finsteren Kürbisgesichtern und schlecht imitierten Spinnweben kann bei Ästheten zu empfindlichen Sehstörungen führen. Doch genau das ist ja auch das Schöne an diesem Fest: Es...