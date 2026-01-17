MENÜ
  • Satire zum Wochenende: Von Amerika bis zum Rodelhang oder die Tücke der Benamsungen in Mittelsachsen

Bild: Karikatur: Egbert Raithel
Nomen est omen? Manche Ortsbezeichnungen können ganz schön verwirrend sein - auch in Mittelsachsen. Bild: Karikatur: Egbert Raithel
Freiberg
Satire zum Wochenende: Von Amerika bis zum Rodelhang oder die Tücke der Benamsungen in Mittelsachsen
Von Steffen Jankowski
Hier steht , was wirklich wichtig ist. Heute: Ortsnamen mit Verwirrpotenzial und ein Rodeltipp aus dem Freiberger Rathaus.

Manche Ortsbezeichnungen in Mittelsachsen können ganz schön Verwirrung stiften. Der Klassiker ist dabei Amerika, dass nicht „übern großen Teich“ liegt, sondern bei Penig zu finden ist. Aber auch bei den vielen Hetzdörfern weiß der geneigte Wanderer nicht auf Anhieb, wo er sich befindet. In der Gemeinde Halsbrücke? Bei Leisnig? Oder gar...
Mehr Artikel