Sauerkirschen und Smartphones am Freiberger Theater

Wollen Sie sich jung fühlen? Großes Kino im kompakten Format: Im Theater dreht sich alles um junge; ungewöhnliche Perspektiven von Freibergern in Film und Lyrik.

Die „Königin Hortense“ klingt wie aus einem antiken Drama entstiegen, bezeichnet aber eine Kirschsorte. Genauer gesagt: eine Sauerkirsche. Die Regisseurin Claudia Tuyết Scheffel verfrachtet sie in ihrer Bachelor-Film-Arbeit zurück in eine griechische Tragödie. Zu sehen ist der Streifen in der Reihe MiT-Film am 4. Mai im Freiberger