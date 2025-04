Saydas Rathaus schließt, um neu zu öffnen

In Sayda werden die Verwaltungsmitarbeiter für eine Weile nicht erreichbar sein. Im April haben sie ein paar wichtige Arbeiten zu erledigen.

Wer noch etwas im Rathaus Sayda zu erledigen hat, sollte sich beeilen: Am Freitag, den 4. April, wird das Rathaus für zehn Tage schließen. „Dann zieht unser Server um“, sagt Bürgermeister Stefan Wanke. Das heißt: Er wird am derzeitigen Standort in der ehemaligen Sparkassenfiliale zusammen- und in den neuen Räumen des Rathauses wieder...