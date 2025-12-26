MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Schauschmieden im Freibergsdorfer Hammer am zweiten Weihnachtstag: Nägel, Schlägel, Knüppelkuchen

Bild: Wieland Josch
Bild: Wieland Josch
 6 Bilder
Freiberg
Schauschmieden im Freibergsdorfer Hammer am zweiten Weihnachtstag: Nägel, Schlägel, Knüppelkuchen
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diese Tradition lockt hunderte Menschen an: das Schauschmieden im Technischen Denkmal Freibergsdorfer Hammer in Freiberg.

Seit Jahrzehnten schon ist das Tradition in Freiberg: das Schauschmieden des Freibergsdorfer Hammers am zweiten Weihnachtsfeiertag. Auch in diesem Jahr zog es mehrere hundert Gäste an. Unter ihnen auch der kleine Max. Beim Kinderschmieden konnte er sich zum ersten Mal an Hammer und Amboss versuchen. Der Preis für seine Mühen: ein selbst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:12 Uhr
1 min.
Landesweite Angriffe in der Ukraine
Immer wieder greift Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew an. (Archivbild)
Erneut greift das russische Militär auch die Hauptstadt Kiew an. Es kommt zu Explosionen. Ziel ist laut Berichten unter anderem die Energie-Infrastruktur.
26.12.2025
2 min.
Schwerer Unfall auf B 101 im Erzgebirge: Drei Menschen verletzt
Der Ford kam nach dem Zusammenstoß wenige Meter weiter auf der Fahrbahn zum Stehen.
Nach einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße bei Annaberg-Buchholz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Einsatz.
André März
06:00 Uhr
4 min.
Kommen mehr Zuzahlungen und weniger Kassenleistungen?
Die Kosten für die medizinische Versorgung steigen stark. (Archivbild)
Die Ausgaben für die medizinische Versorgung steigen und steigen. Die Regierung will 2026 umfassend gegensteuern. Worauf machen sich die Bürgerinnen und Bürger gefasst und was sollten die Ziele sein?
Sascha Meyer, dpa
11.10.2025
1 min.
Freibergsdorfer Hammer: Schmiede lassen Mähwerk rotieren, statt Feuer zu schüren
Zum Tag des traditionellen Handwerks wird auch der Freibergsdorfer Hammer in Freiberg geöffnet. Was ist noch zu erledigen?
Christof Heyden
19.10.2025
2 min.
Tag des traditionellen Handwerks in Freiberg: Wo Eisennägel in Feuersglut geschmiedet werden
Am Aktionstag wurden im Freibergsdorfer Hammer Jahrhunderte alte Techniken gezeigt. Erstmals arbeiteten die Betreiber mit tschechischen Fachfreunden zusammen.
Christof Heyden
12:35 Uhr
3 min.
Chemnitzer Weihnachtsbabys: Im DRK Krankenhaus kamen gleich fünf Kinder zur Welt
Update
In den Kreißsälen der Stadt war über Weihnachten einiges los.
4.04 Uhr und Liv war die erste in der Rabensteiner Geburtsklinik, die das Licht der Welt an Heiligabend erblickte. Sie blieb nicht die einzige. Und auch über die Feiertage geht es weiter. Und im Klinikum Chemnitz?
Denise Märkisch
Mehr Artikel