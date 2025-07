Schläge mit Bierkrug bei Oktoberfest in Halsbrücke: Opfer möglicherweise mit lebenslangen Folgen

Ein 39-Jähriger steht in Freiberg vor Gericht, weil er bei der Traditionsfete in Halsbrücke voriges Jahr vier Personen attackiert und verletzt haben soll. Das droht dem Angeklagten.

Die Entschuldigung hätte eher kommen müssen: „Du hast meine Telefonnummer und weißt, wo ich wohne - dann würden wir gar nicht hier sitzen.“ Diese Worte hat am Dienstag ein Zeuge im Amtsgericht Freiberg an den Angeklagten gerichtet. Der 45-Jährige war vergangenes Jahr beim Oktoberfest in Halsbrücke mit einem Maßkrug niedergeschlagen...