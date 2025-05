„Schließen ist uns nicht in den Sinn gekommen“: Freiberger Gärtnerei rüstet auf 24-Stunden-Laden um

Muttertag und Blumen vergessen? Im Blumenladen der Gärtnerei Bimberg am Unicent können Kunden rund um die Uhr auch an Sonn- und Feiertagen einkaufen. Wie es funktioniert und was es kostet.

Egal ob Geburtstag, Muttertag oder Jubiläum: Wer vergessen hat, ein Geschenk zu besorgen, kann im Unicent in Freiberg rund um die Uhr fündig werden. Seit Februar hat die Gärtnerei Bimberg ihre Ladenfläche an der Karl-Kegel-Straße zu einem 24-Stunden-Laden umgebaut. Bisher ist Geschäftsführer Martin Bimberg (39) zufrieden mit dem Konzept:... Egal ob Geburtstag, Muttertag oder Jubiläum: Wer vergessen hat, ein Geschenk zu besorgen, kann im Unicent in Freiberg rund um die Uhr fündig werden. Seit Februar hat die Gärtnerei Bimberg ihre Ladenfläche an der Karl-Kegel-Straße zu einem 24-Stunden-Laden umgebaut. Bisher ist Geschäftsführer Martin Bimberg (39) zufrieden mit dem Konzept:...