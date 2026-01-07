Schluss mit Weihnachten: Pyramide und Christbaum auf Freiberger Obermarkt abgebaut

Freiberg
Nach dem Drei-Königs-Tag sind die letzten Zeugen des 34. Freiberger Christmarktes verschwunden.
Der eine erstrahlte wochenlang in herrlichem Licht, die andere drehte sich zeitgleich ohne Unterlass: Der Weihnachtsbaum und die Pyramide waren die letzten Zeugen des vergangenen Freiberger Christmarktes, die es bis ins neue Jahr schafften. Am Mittwoch war jedoch auch für sie Schluss mit Weihnachten. Während die Pyramide aber nur für gut zehn...
