Schnee, Unfälle und ausgefallene Müllabfuhr durch Sturmtief „Elli“: Das ist die Lage in Mittelsachsen

In ganz Mittelsachsen, wie hier in Sachsenburg, haben Autofahrer mit den Schneemassen zu kämpfen. Zwar sind Räumfahrzeuge unterwegs, doch oft schneit es hinter diesen schon wieder zu. Bild: Erik Frank Hoffmann

Der Freiberger Obermarkt gleicht am frühen Freitagmorgen einem Wintermärchen. Bild: Simone Le

Die Karl-Kegel-Straße in Freiberg ist am frühen Freitagmorgen fast ausgestorben, kaum ein Passant oder Autofahrer traut sich bei diesem Wetter raus. Bild: Marcel Schlenkrich

Im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg hat es mehrere Zentimeter Neuschnee gegeben. Gut zu sehen sind die Schneeverwehungen. Bild: Erik Frank Hoffmann

In Freiberg musste die Eisbahn am Schloss geräumt werden, damit das Schlittschuhvergnügen überhaupt möglich wird. Bild: Marcel Schlenkrich

Auf der Chemnitzer Straße (B169) im Striegistaler Ortsteil Arnsdorf ist am Freitagvormittag ein Sattelzug bei winterlicher Glätte von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Völlig eingeschneite Straßen gab es wie hier in Mittweida in ganz Mittelsachsen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas

Nadine Schreier und Maria Koch von der Bäckerei Sachse in Mittweida tauschen Brötchenzange gegen Schneeschieber. Bild: Dietmar Thomas

In der Frankenberger Straße in Mittweida steckt ein Lastwagen fest. Bild: Dietmar Thomas

So richtig hell wird es am Freitagmorgen nicht. Schnee und Sturm erschweren den Verkehr. Bild: Tim Fischer

Schneesturm „Elli“ bringt auch in Rochlitz viel Schnee, der Winterdienst (hier der städtische Bauhof) hat alle Hände voll zu tun. Bild: Mario Hösel

David Ulbricht aus Mittweida hatte einige Zeit zu tun, sein Auto vom Schnee zu befreien. Bild: Dietmar Thomas

In Freiberg ist die Rosine dicht. Bild: Marcel Schlenkrich

Das Freiräumen der Gehwege wurde zur Mammutaufgabe: Den Schneemassen war kaum beizukommen. Bild: Tim Fischer

Wer sein Auto brauchte, musste Geduld aufbringen und erst einmal freischaufeln. Bild: Tim Fischer

Was des Autofahrers Leid ist des Kinders Freud: Fußgänger kamen am besten mit dem Schlitten voran. Bild: Tim Fischer

Schlechte Sicht und heftiges Schneetreiben haben auf den Straßen für widrige Bedingungen gesorgt. Bild: Tim Fischer

Vorsicht auf der Hainichener Straße in Freiberg: Diese ist extrem glatt. Bild: Marcel Schlenkrich