  • Schnee, Unfälle und ausgefallene Müllabfuhr durch Sturmtief „Elli“: Das ist die Lage in Mittelsachsen

In ganz Mittelsachsen, wie hier in Sachsenburg, haben Autofahrer mit den Schneemassen zu kämpfen. Zwar sind Räumfahrzeuge unterwegs, doch oft schneit es hinter diesen schon wieder zu.
In ganz Mittelsachsen, wie hier in Sachsenburg, haben Autofahrer mit den Schneemassen zu kämpfen. Zwar sind Räumfahrzeuge unterwegs, doch oft schneit es hinter diesen schon wieder zu. Bild: Erik Frank Hoffmann
Der Freiberger Obermarkt gleicht am frühen Freitagmorgen einem Wintermärchen.
Der Freiberger Obermarkt gleicht am frühen Freitagmorgen einem Wintermärchen. Bild: Simone Le
Die Karl-Kegel-Straße in Freiberg ist am frühen Freitagmorgen fast ausgestorben, kaum ein Passant oder Autofahrer traut sich bei diesem Wetter raus.
Die Karl-Kegel-Straße in Freiberg ist am frühen Freitagmorgen fast ausgestorben, kaum ein Passant oder Autofahrer traut sich bei diesem Wetter raus. Bild: Marcel Schlenkrich
Im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg hat es mehrere Zentimeter Neuschnee gegeben. Gut zu sehen sind die Schneeverwehungen.
Im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg hat es mehrere Zentimeter Neuschnee gegeben. Gut zu sehen sind die Schneeverwehungen. Bild: Erik Frank Hoffmann
In Freiberg musste die Eisbahn am Schloss geräumt werden, damit das Schlittschuhvergnügen überhaupt möglich wird.
In Freiberg musste die Eisbahn am Schloss geräumt werden, damit das Schlittschuhvergnügen überhaupt möglich wird. Bild: Marcel Schlenkrich
Auf der Chemnitzer Straße (B169) im Striegistaler Ortsteil Arnsdorf ist am Freitagvormittag ein Sattelzug bei winterlicher Glätte von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht.
Auf der Chemnitzer Straße (B169) im Striegistaler Ortsteil Arnsdorf ist am Freitagvormittag ein Sattelzug bei winterlicher Glätte von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Völlig eingeschneite Straßen gab es wie hier in Mittweida in ganz Mittelsachsen.
Völlig eingeschneite Straßen gab es wie hier in Mittweida in ganz Mittelsachsen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Nadine Schreier und Maria Koch von der Bäckerei Sachse in Mittweida tauschen Brötchenzange gegen Schneeschieber.
Nadine Schreier und Maria Koch von der Bäckerei Sachse in Mittweida tauschen Brötchenzange gegen Schneeschieber. Bild: Dietmar Thomas
In der Frankenberger Straße in Mittweida steckt ein Lastwagen fest.
In der Frankenberger Straße in Mittweida steckt ein Lastwagen fest. Bild: Dietmar Thomas
So richtig hell wird es am Freitagmorgen nicht. Schnee und Sturm erschweren den Verkehr.
So richtig hell wird es am Freitagmorgen nicht. Schnee und Sturm erschweren den Verkehr. Bild: Tim Fischer
Schneesturm „Elli“ bringt auch in Rochlitz viel Schnee, der Winterdienst (hier der städtische Bauhof) hat alle Hände voll zu tun.
Schneesturm „Elli“ bringt auch in Rochlitz viel Schnee, der Winterdienst (hier der städtische Bauhof) hat alle Hände voll zu tun. Bild: Mario Hösel
David Ulbricht aus Mittweida hatte einige Zeit zu tun, sein Auto vom Schnee zu befreien.
David Ulbricht aus Mittweida hatte einige Zeit zu tun, sein Auto vom Schnee zu befreien. Bild: Dietmar Thomas
In Freiberg ist die Rosine dicht.
In Freiberg ist die Rosine dicht. Bild: Marcel Schlenkrich
Das Freiräumen der Gehwege wurde zur Mammutaufgabe: Den Schneemassen war kaum beizukommen.
Das Freiräumen der Gehwege wurde zur Mammutaufgabe: Den Schneemassen war kaum beizukommen. Bild: Tim Fischer
Wer sein Auto brauchte, musste Geduld aufbringen und erst einmal freischaufeln.
Wer sein Auto brauchte, musste Geduld aufbringen und erst einmal freischaufeln. Bild: Tim Fischer
Was des Autofahrers Leid ist des Kinders Freud: Fußgänger kamen am besten mit dem Schlitten voran.
Was des Autofahrers Leid ist des Kinders Freud: Fußgänger kamen am besten mit dem Schlitten voran. Bild: Tim Fischer
Schlechte Sicht und heftiges Schneetreiben haben auf den Straßen für widrige Bedingungen gesorgt.
Schlechte Sicht und heftiges Schneetreiben haben auf den Straßen für widrige Bedingungen gesorgt. Bild: Tim Fischer
Vorsicht auf der Hainichener Straße in Freiberg: Diese ist extrem glatt.
Vorsicht auf der Hainichener Straße in Freiberg: Diese ist extrem glatt. Bild: Marcel Schlenkrich
In ganz Mittelsachsen sind die Räumfahrzeuge derzeit unterwegs.
In ganz Mittelsachsen sind die Räumfahrzeuge derzeit unterwegs. Bild: Grit Baldauf
Update
Freiberg
Schnee, Unfälle und ausgefallene Müllabfuhr durch Sturmtief „Elli“: Das ist die Lage in Mittelsachsen
Von Julia Czaja, Marcel Schlenkrich, Tim Fischer
Regiobus, Schulen, Autofahrer: Sturmtief Elli zieht mit Sturm und Schnee über Deutschland. Wie sieht es am Freitagmorgen in der Region Freiberg-Flöha-Mittweida-Rochlitz aus?

Es schneit und schneit, ein Ende der weißen Pracht scheint es nicht zu geben. Doch in Mittelsachsen sieht es so aus, als würde es nicht so schlimm werden wie befürchtet. Möglicherweise haben die Warnungen dazu geführt, dass sich viele Mittelsachsen auf die Wetterlage eingestellt haben.
