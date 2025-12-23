Schneeflocken, Domgewölbe, Geschenkpapier: Eine Weihnachtsgeschichte in 17 Mustern

Freiberg
Eine besondere Vorlesung im Studiengang Mineralogie zeigt, wie Muster von Schneeflocken bis zum Geschenkpapier wirken.
Was haben Schneeflocken, das Gewölbe des Freiberg Doms und Geschenkpapier gemeinsam? Man kann sie mit den Mitteln der Kristallografie erforschen. Im Studiengang Geologie/Mineralogie fand kurz vor Weihnachten eine besondere Vorlesung für das dritte Semester statt: Die Weihnachtspapieranalyse.
