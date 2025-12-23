MENÜ
Prof. Gerhard Heide verschönert in der Weihnachtsvorlesung der Bergakademie in Freiberg die Magnettafel mit Geschenkpapier.
Prof. Gerhard Heide verschönert in der Weihnachtsvorlesung der Bergakademie in Freiberg die Magnettafel mit Geschenkpapier. Bild: Elke Hussel
Gleiches Motiv, verschiedene Anordnung. Was für Fliesen gilt, funktioniert auch bei Weihnachtspapier.
Gleiches Motiv, verschiedene Anordnung. Was für Fliesen gilt, funktioniert auch bei Weihnachtspapier. Bild: Elke Hussel
Freiberg
Schneeflocken, Domgewölbe, Geschenkpapier: Eine Weihnachtsgeschichte in 17 Mustern
Von Elke Hussel
Eine besondere Vorlesung im Studiengang Mineralogie zeigt, wie Muster von Schneeflocken bis zum Geschenkpapier wirken.

Was haben Schneeflocken, das Gewölbe des Freiberg Doms und Geschenkpapier gemeinsam? Man kann sie mit den Mitteln der Kristallografie erforschen. Im Studiengang Geologie/Mineralogie fand kurz vor Weihnachten eine besondere Vorlesung für das dritte Semester statt: Die Weihnachtspapieranalyse.
