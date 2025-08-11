Schulstart am Montag: Wie es nach dem Abbau des grünen Pfeils am Freiberger Busbahnhof läuft

Freiberg
Wie wirkt sich der Wegfall des grünen Pfeils an der Kreuzung Wernerstraße/B 173 in Freiberg auf den Verkehr aus? Die „Freie Presse“ hat es am ersten Schultag nach den Sommerferien getestet.
Mit dem Schulbeginn nach den Sommerferien hat sich das Verkehrsaufkommen am Montagmorgen in Freiberg wieder erhöht. Besonders betroffen ist die Kreuzung Wernerstraße/B 173 am Busbahnhof, an der Mitte Juli der grüne Pfeil zum Rechtsabbiegen bei Rot entfernt wurde. Vor dem Ferienende hatten Busfahrer und Anwohner vor erheblichen Verkehrsproblemen...
