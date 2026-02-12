MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jenny Stark mit Schaf Hermine. Wie schützt der Tierpark Freiberg seine Bewohner vor Lärm?
Jenny Stark mit Schaf Hermine. Wie schützt der Tierpark Freiberg seine Bewohner vor Lärm? Bild: Mildner/Archiv
Der frühere Leiter der Freiberger Tierparks Peter Heinrich.
Der frühere Leiter der Freiberger Tierparks Peter Heinrich. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Das Feuerwerk zum letzten Jahreswechsel über der Silberstadt Freiberg.
Das Feuerwerk zum letzten Jahreswechsel über der Silberstadt Freiberg. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Jenny Stark mit Schaf Hermine. Wie schützt der Tierpark Freiberg seine Bewohner vor Lärm?
Jenny Stark mit Schaf Hermine. Wie schützt der Tierpark Freiberg seine Bewohner vor Lärm? Bild: Mildner/Archiv
Der frühere Leiter der Freiberger Tierparks Peter Heinrich.
Der frühere Leiter der Freiberger Tierparks Peter Heinrich. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Das Feuerwerk zum letzten Jahreswechsel über der Silberstadt Freiberg.
Das Feuerwerk zum letzten Jahreswechsel über der Silberstadt Freiberg. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Schutz für Bewohner des Tierparks: Silvesterfeuerwerk in Freiberg verbieten?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Silvesterfeuerwerk ist was Schönes, aber nicht für Tiere. Freibergs Stadtrat Johannes Brink fragte nach, ob eine böllerfreie Zone um den Tierpark möglich sei. Die Antwort enthält Überraschendes.

Eine Anfrage zu einem Böllerverbot rund um den Freiberger Tierpark hat womöglich größere Auswirkungen als zunächst gedacht, besonders auf die Altstadt. Ausgangspunkt für die Anfrage von Stadtratsmitglied Johannes Brink (Bündnis 90/Die Grünen) war, dass die vielen Bewohner des Freiberger Tierparks auch in den Silvesternächten mit einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
18:30 Uhr
2 min.
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Neukirchen wird im März neue Stolpersteine bekommen.
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Jonas Patzwaldt
12.01.2026
2 min.
Rotlicht und Winterfell - so kommen Meerschweine & Co. im Freiberger Tierpark über die kalten Tage
Die jüngste Kältewelle hat auch den Schützlingen des Freiberger Tierparks zugesetzt. Wie wird ihnen geholfen?
Eckardt Mildner
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
15.01.2026
3 min.
1500 Euro für den Tierpark Freiberg: Riesenstollenverkauf auf dem Christmarkt bringt Spende
Die drei Alpakas im Freiberger Tierpark profitieren von einer Spende der Bäckerei Illgen.
Peggy und René Illgen haben 1500 Euro an den Freiberger Tierpark übergeben. Ein Großteil stammt aus dem Riesenstollenverkauf auf dem Obermarkt. In welches Vorhaben soll das Geld fließen?
Heike Hubricht
Mehr Artikel