Schwarzarbeit: Verurteilter Bauunternehmer aus Freiberg muss fast 1 Million Euro Schaden begleichen

Der Mann hat über Jahre hinweg Arbeitskräfte beschäftigt ohne dafür Sozialabgaben und Steuern zu bezahlen. Wie ihm der Zoll auf die Schliche kam.

Ein Bauunternehmer aus Freiberg, der jahrelang Mitarbeiter beschäftigt hat, ohne Sozialversicherungsbeiträge und Steuern zu bezahlen, ist vom Amtsgericht Chemnitz zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden. Der 43-jährige Mann muss zwar nicht ins Gefängnis, weil die Strafe zur dreijährigen Bewährung ausgesetzt...