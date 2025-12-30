MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Opel war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gestoßen.
Der Opel war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gestoßen. Bild: Marcel Schlenkrich
Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr Weißenborn sicherten das Fahrzeug vorm Wegrutschen.
Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr Weißenborn sicherten das Fahrzeug vorm Wegrutschen. Bild: Marcel Schlenkrich
Die Straße zwischen Weißenborn und Lichtenberg war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.
Die Straße zwischen Weißenborn und Lichtenberg war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Bild: Marcel Schlenkrich
Der Opel war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gestoßen.
Der Opel war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gestoßen. Bild: Marcel Schlenkrich
Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr Weißenborn sicherten das Fahrzeug vorm Wegrutschen.
Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr Weißenborn sicherten das Fahrzeug vorm Wegrutschen. Bild: Marcel Schlenkrich
Die Straße zwischen Weißenborn und Lichtenberg war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.
Die Straße zwischen Weißenborn und Lichtenberg war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Schwerer Unfall zwischen Weißenborn und Lichtenberg
Von Marcel Schlenkrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 31-Jährige verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Opel und stieß frontal gegen einen Baum. Im Auto saßen ein Beifahrer (24) und ein Kind.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag auf der Lichtenberger Straße zwischen Weißenborn und Lichtenberg gekommen. Eine 31-jährige Opel-Fahrerin verlor gegen gegen 10.15 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Die Frau, ihr 24-jähriger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:11 Uhr
4 min.
Plauener nutzen Deutsche Schachmeisterschaft als Trainingslager
Das U-14-Team des SK König Plauen: (von links) Trainer Christoph Natsidis, Antonius Akladius, Luca Drechsler, Niklas Wiediker, Frida Winkler, Hoang Long Phung, Theo Winkler und DM-Orgnisator Peter Luban.
Das U-14-Team des SK König Plauen landete beim Heimchampionat auf dem letzten Platz, schlug sich aber dennoch achtbar. Besser lief es andernorts für zwei weitere Teams des Vereins.
Steffen Bandt
13:51 Uhr
2 min.
Schwerer Crash auf winterlicher Straße zwischen Erdmannsdorf und Chemnitz
Auf der S 236 Erdmannsdorf-Chemnitz sind zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen.
Ein Unfall bei Augustusburg führte kurz vor Silvester zu einer Straßensperrung und einem großen Einsatz von Rettungskräften.
Erik-Frank Hoffmann
12:00 Uhr
2 min.
Auto rammt Straßenlaterne: Schwerer Unfall in Halsbrücke bei Freiberg
Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Schaden kam es am Sonntag in Halsbrücke.
Weil er wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, kam ein Peugeot-Fahrer von der Straße ab. Der Schaden ist hoch.
Marcel Schlenkrich
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
16:05 Uhr
3 min.
Chaos vor Silvester: Zugverkehr durch Eurotunnel gestört
Die vorübergehende Sperrung des Eurotunnels dürfte vielen Menschen die Silvesterpläne durchkreuzt haben.
Kurz vor dem Jahreswechsel geht am Eurotunnel zeitweise nichts mehr. Reisende werden aufgerufen, ihre Pläne zu ändern. Doch das dürfte einen Tag vor dem Jahreswechsel nicht leicht werden.
Mehr Artikel