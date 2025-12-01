Sebastian Thümmler übernimmt das Steuer im Rathaus von Halsbrücke

Der 37-jährige CDU-Politiker setzt auf Transparenz und Bürgernähe. Mit Bürgersprechstunden vor Ort und einer neuen Internetseite will er die Kommunikation in der Gemeinde verbessern.

Seit Montag hat die Gemeinde Halsbrücke wieder einen Bürgermeister. Um 8.30 Uhr hat Sebastian Thümmler (CDU) vor dem versammelten Team der Gemeindeverwaltung im Ratssaal die Ernennungsurkunde aus den Händen von Ralph Gerlach empfangen. Der Haupt- und Bauamtsleiter hatte das Rathaus als sogenannter Verhinderungsvertreter des Bürgermeisters...