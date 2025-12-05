Sechs Städte aus Mittelsachsen gewinnen bei Wettbewerb „Ab in die Mitte! Die Cityoffensive“

Insgesamt 53 Kommunen haben sich am Innenstadtwettbewerb der IHK Chemnitz beteiligt. Welche Städte mit welchen Ideen punkteten.

Sechs Städte aus Mittelsachsen haben beim Wettbewerb „Ab in die Mitte! Die Cityoffensive“ gewonnen. Hainichen, Burgstädt, Flöha, Augustusburg, Leisnig und Oederan gehören zu den 21 Preisträgern des diesjährigen Innenstadtwettbewerbs Insgesamt reichten 53 Kommunen 61 Beiträge ein. Die IHK Chemnitz Regionalkammer Mittelsachsen betonte die...