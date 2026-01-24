Sehen und gesehen werden: Das Ballevent des Jahres in Mittelsachsen – Bildergalerie zum Bühnenball 2026 „Hollywood“ in Freiberg

Freiberg
Eine rauschende Ballnacht mit vielen Höhepunkten war am Freitagabend im Freiberger Theater und in der Nikolaikirche zu erleben.
Goldvorhang, zwei Oscar-Statuen und viel Applaus: Der Bühnenball „Hollywood“ hat am Freitagabend Nikolaikirche und Theater in Freiberg in eine glanzvolle Bühne für Gala und Tanz verwandelt. Landrat Sven Krüger begrüßte die Gäste zur Gala. Einmal mehr wurde spürbar, warum der Ball des Mittelsächsischen Theaters als größtes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.