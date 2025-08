Semino Rossi bringt „verträumte Romantik und feurige Leidenschaft“ nach Freiberg

Schlagerstar Semino Rossi verspricht seinem Publikum bei den Freiberger Sommernächten eine Reise durch die Musikgeschichte voller Lachen und Tanz.

Semino Rossi gastiert am 2. August in Freiberg. Zum ersten Mal ist der Schlagestar in Freiberg zu Gast. Rossi verspricht dem Freiberger Publikum einen Abend voller Emotionen. „Den Leuten bringe ich meine musikalische Seite mit, eine Show, in der wir gemeinsam die schönsten Lieder aus 20 Jahren singen werden. Wir werden lachen und auch gemeinsam...