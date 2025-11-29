Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sexuelle Nötigung, Bedrohung und Körperverletzung: Was wird am Amtsgericht Freiberg in dieser Woche verhandelt?

Mehrere Fälle kommen in dieser Woche vor dem Amtsgericht in Freiberg zur Verhandlung.
Mehrere Fälle kommen in dieser Woche vor dem Amtsgericht in Freiberg zur Verhandlung. Bild: W. Josch/Archiv
Mehrere Fälle kommen in dieser Woche vor dem Amtsgericht in Freiberg zur Verhandlung.
Mehrere Fälle kommen in dieser Woche vor dem Amtsgericht in Freiberg zur Verhandlung. Bild: W. Josch/Archiv
Freiberg
Sexuelle Nötigung, Bedrohung und Körperverletzung: Was wird am Amtsgericht Freiberg in dieser Woche verhandelt?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor allem Fälle von Körperverletzung sind zahlreich vertreten bei der anstehenden Verhandlungswoche am Amtsgericht Freiberg.

Mit Fällen unterschiedlichster Art müssen sich die Richterinnen und Richter am Amtsgericht Freiberg in dieser Woche beschäftigen. Nicht alle lesen sich auf dem Papier besonders spektakulär, doch hinter jedem steckt eine Geschichte, die erst zu den Ereignissen hinführte. Den Auftakt macht eine Verhandlung am Montag um 9 Uhr wegen sexuellen...
