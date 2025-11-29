Sexuelle Nötigung, Bedrohung und Körperverletzung: Was wird am Amtsgericht Freiberg in dieser Woche verhandelt?

Vor allem Fälle von Körperverletzung sind zahlreich vertreten bei der anstehenden Verhandlungswoche am Amtsgericht Freiberg.

Mit Fällen unterschiedlichster Art müssen sich die Richterinnen und Richter am Amtsgericht Freiberg in dieser Woche beschäftigen. Nicht alle lesen sich auf dem Papier besonders spektakulär, doch hinter jedem steckt eine Geschichte, die erst zu den Ereignissen hinführte. Den Auftakt macht eine Verhandlung am Montag um 9 Uhr wegen sexuellen...