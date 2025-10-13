Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf Schloss Rochsburg gibt es diese Woche erstmals Taschenlampenführungen.
Auf Schloss Rochsburg gibt es diese Woche erstmals Taschenlampenführungen. Bild: Team Schloss Rochsburg
Auf Schloss Rochsburg gibt es diese Woche erstmals Taschenlampenführungen.
Auf Schloss Rochsburg gibt es diese Woche erstmals Taschenlampenführungen. Bild: Team Schloss Rochsburg
Freiberg
Siebdruck, Taschenlampen und Historie: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die zweite Woche der Herbstferien hält nicht nur viel Programm für Kinder bereit. Auch für ältere Generationen ist während der Woche einiges geboten. Hier ein paar Vorschläge.

Es sind Herbstferien im Freistaat. Entsprechend ist der Veranstaltungskalender im Landkreis Mittelsachsen mit zahlreichen Programmen für jüngere Menschen bestückt. Aber nicht nur. Und wer sagt denn, dass Ferienaktivitäten nur für Schülerinnen und Schüler spannend sein sollen? Wir haben ein paar interessante Vorschläge zusammengestellt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
3 min.
Bienen, Taschenlampen und Videos: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Schloss Augustusburg lädt zu einer Führung unter Taschenlampenlicht ein.
Die erste von zwei Wochen Herbstferien hält nicht nur viel Programm für Kinder bereit. Auch für ältere Generationen ist während der Woche einiges geboten. Hier ein paar Vorschläge.
Wieland Josch
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
15:21 Uhr
3 min.
Streit um Rundfunkbeitrag geht in weitere Runde
Der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Kann man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern, wenn einem das Programm nicht vielfältig genug erscheint? Das Bundesverwaltungsgericht hat ein grundsätzliches Urteil dazu gefällt.
07.10.2025
2 min.
Patientinnenforum zu Brustkrebs im Klinikum Mittweida
Eine Ärztin untersucht Mammografie-Aufnahmen einer Frau auf verdächtige Veränderungen.
Der Chefarzt der Frauenklinik informiert über Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten der schwerwiegenden Erkrankung.
Heiko Hößler
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
Mehr Artikel