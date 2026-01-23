Silbermann-Haus Freiberg: Bach erklingt in intimer Hausmusik

Freiberg
Ulrike Wolf und Michael Schönheit spielen am 8. Februar Bach im Silbermann-Haus Freiberg. Zwei Konzerte zeigen Hausmusik mit Traversflöte und Spinett.
Im Silbermann‑Haus in Freiberg steht am 8. Februar Musik aus dem Umfeld der Familie Bach auf dem Programm. Das teilte die Gottfried‑Silbermann‑Gesellschaft mit. Bei der Reihe „Hausmusik bei Silbermann“ treten Ulrike Wolf (Traversflöte) und Gewandhausorganist Michael Schönheit (Spinett) mit Werken von Johann Sebastian Bach auf. Ihre...
